Com o objetivo de aprimorar e oferecer cada vez mais excelência no atendimento, a Santa Casa de Barra Mansa possui um novo laboratório, exclusivo para atendimento particular e convênio. Anexo ao hospital, no Centro de Barra Mansa, a estrutura conta com instalações modernas para a realização de exames, inclusive para Influenza, PCR e Sorologia Covid, com mais comodidade.

Segundo a gerente do laboratório, Patrícia Lima, a instituição adquiriu equipamentos precisos e de alta qualidade. “Desenvolvidos com tecnologia de ponta, esses equipamentos proporcionam o melhor resultado, soluções e serviços para atender todas as necessidades dos nossos clientes. O Controle Externo da Qualidade também é um elemento importante para a excelência e exatidão dos laudos laboratoriais. Por isso, participamos efetivamente dos programas de controle de qualidade nacional (PNCQ)”, afirma.

Segundo Fernando Moreira, diretor executivo, investir também na contratação de profissionais qualificados é fundamental. “Nosso foco está na entrega de um serviço de excelência. A equipe recebe treinamentos periódicos para um atendimento cada vez mais humanizado, além de aprimorar o conhecimento técnico. Temos observado uma melhoria contínua, com destaque para a agilidade no agendamento de exames, assim como a entrega rápida dos resultados”, destaca.

De acordo com o provedor, Getulio José Pereira, o novo laboratório convênios é um dos mais completos e bem estruturados da região. “Nosso serviço oferece absoluta confiabilidade, por meio de protocolos que garantem a segurança e saúde de seus clientes e colaboradores durante os atendimentos”, reforça.

Para cuidar ainda melhor

O serviço também oferece coleta domiciliar, coleta de exames em empresas, além de garantir agilidade em seus processos. Com atendimento de clientes em menos de 20 minutos, por meio de agendamento prévio, realiza a entrega de resultados no mesmo dia. Quando necessário, em casos de urgência, dentro de um prazo ainda mais curto.

O laboratório também funciona aos sábados, das 7h às 10 horas, e o serviço oferece gratuidade no estacionamento, durante 30 minutos em atendimento. Além disso, recentemente foi atualizada a tabela de exames com valores exclusivos para clientes.

Os investimentos da Santa Casa em infraestrutura continuam, para proporcionar mais qualidade nos serviços e garantir mais segurança, conforto e humanização. O Laboratório de Análises Clínicas da Santa Casa fica situado na Rua Pinto Ribeiro, nº 215, no Centro de Barra Mansa, anexo à Santa Casa.