Presidente da autarquia se reuniu com moradores para mostrar medidas de curto e médio prazos. Outras regiões também estão recebendo intervenções

O presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR), Paulo Cezar de Souza, o PC, se reuniu nesta semana com moradores do bairro Parque do Contorno, para mostrar as ações que começaram a ser intensificadas nesta quinta-feira (27), para solucionar problemas de abastecimento de água na região.

“Uma série de ocorrências, como parada da Estação de Tratamento de Água (ETA) do Belmonte, por conta de fortes chuvas e quedas de energia, a queda de barranco próximo ao Parque do Contorno, além do aumento no consumo de água nesses dias de altas temperaturas, prejudicou o abastecimento nesses bairros. Estamos realizando ações de curto e de médio prazos, para melhorar o acesso à água nesses e em outros bairros”, explicou PC, lembrando ainda que houve um rompimento de rede que abastece a região próxima ao Hospital da Unimed, afetando o sistema.

O Saae-VR informou que o abastecimento foi regularizado nos bairros Parque do Contorno, Nova Primavera, mas as obras de melhorias com maior prazo seguirão a programação. No bairro Roma, as equipes estão resolvendo demandas pontuais e que estão sendo concluídas.

No complexo que envolve os bairros Jardim Amália I e II e o Morada da Colina, o abastecimento está sendo normalizado gradativamente, também com ações sendo implantadas para melhorias.

Outro ponto que também é afetado por problemas no abastecimento é o Complexo da Califórnia, em Barra do Piraí, que vem registrando consumo alto por conta do calor intenso, além de ser uma região final de linha (são 12 quilômetros entre a entrada do bairro e a Estação de Tratamento de Água do Belmonte).

"É necessária a construção de uma estação de tratamento de água para essa região. Inclusive, já fizemos um projeto para eles", contou PC.