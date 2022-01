A prefeitura de Barra Mansa, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde Ambiental, resgatou 22 animais em situação de maus-tratos nesta quinta-feira, dia 27. A equipe tomou conhecimento do caso após uma operação realizada pela 90ª Delegacia de Polícia da cidade, na quarta, dia 26. As autoridades encontraram cães e gatos em uma casa do bairro Morada Verde, após denúncia.

De acordo com a Vigilância em Saúde Ambiental, os animais receberam alimentação, serão castrados e, posteriormente, serão colocados para adoção. Eles estão no Cirac (Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais), em Porto Real – que está fazendo uma triagem para a identificação de doenças e tratamentos necessários. A Prefeitura de Barra Mansa possui uma parceria com a unidade.

Ainda de acordo com a Vigilância, além dos 22 animais resgatados, duas gatas já estavam em óbito na casa. Outra gata e um cão fugiram.

A Polícia Civil informou que a dona da residência foi presa e levada para a delegacia, onde vai responder pelo crime de maus-tratos. Fotos: Divulgação