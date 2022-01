Uma operação que contou com a participação do GAT (Grupo de Ações Táticas da Polícia Militar) e do Serviço Reservado (P2) apreendeu grande quantidade de drogas no início da tarde desta quinta-feira, na Rua Vereador Messias Rosa, no bairro Química, em Barra do Piraí.

Uma denúncia anônima levou os agentes até o local onde um suspeito estaria praticando o tráfico de drogas. Ao chegar ao local indicado o suspeito já não estava.

Durante uma varredura, os agentes encontraram farto material entorpecente. Foram apreendidas 3.422 trouxinhas de maconha 1.586 sacolés de cocaína. As drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí.