Nesta segunda-feira, campanha de imunização na cidade atende os pequenos de cinco anos ou mais até as 16h

Para incentivar outras crianças a se vacinarem contra Covid-19, pais e filhos se uniram em Volta Redonda. O tradicional choro deu lugar às fantasias e as lágrimas derramadas foram de emoção e esperança. Na manhã desta segunda-feira (31), a campanha de imunização na cidade atendeu os pequenos de cinco anos ou mais com a primeira dose pediátrica. As vacinas estão sendo aplicadas em cinco unidades escolares e na UBS (Unidade Básica de Saúde) Rústico até as 16h.

Elaine Vital é mãe do Davi, de 7 anos. Ele recebeu a primeira dose da vacina nesta segunda-feira no Colégio João XXIII, no Retiro. O detalhe foi a roupa escolhida: uma fantasia do Sonic, personagem dos videogames e um dos favoritos do Davi.

“Eu já tomei minhas três doses e estava ansiosa para imunizar o meu filho. Sabemos que infelizmente muitas pessoas não tiveram a oportunidade de tomar a vacina. Quero o bem do meu filho e por isso estou aqui hoje com ele. Esse é o primeiro passo para que, daqui a pouco, ele possa retomar a rotina de brincar com os coleguinhas e voltar para a escola com mais tranquilidade”, afirmou Elaine.

E no Colégio João XXIII também havia uma princesa. Foi a Sofia, de 6 anos, que se fantasiou de Branca de Neve para poder receber a vacina. A mãe dela, Roberta Iost, disse estar mais segura depois de a filha receber o imunizante.

“É um momento muito importante para ela e nossa família. Conversamos muito sobre essa questão da pandemia em casa e juntas decidimos incentivar outras crianças a se vacinarem. Já foi comprovado que a vacina salva vidas. Nossa atitude é um apelo para que todas as crianças sejam vacinadas”, ressaltou Roberta.

O vigilante Rodrigo Silva levou o filho Brian de 5 anos para se vacinar vestido de Batman. Segundo ele, a roupa do super-herói foi para incentivar o menino a receber a dose.

“É um incentivo para meu filho vir vacinar e para as outras crianças que estão aqui. É muito importante que todos estejam imunizados”, disse Rodrigo.

A enfermeira Adélia Dias, responsável pela vacinação no Colégio João XXIII, disse que a meta era vacinar 350 pessoas nesta segunda-feira.

“Essa ideia da família trazer as crianças fantasiadas é muito importante, pois incentiva outras a vacinarem. Contamos com a adesão dos responsáveis para trazê-las para serem vacinadas. Estamos disponibilizando as vacinas em cinco colégios para facilitar a vinda das crianças”, concluiu.

Locais de vacinação

As unidades escolares que estão ofertando vacinas pediátricas são: Colégio João XXIII – Retiro; CIEP Wandir de Carvalho – Siderlândia; Colégio Professora Delce Horta Delgado – Aterrado; Escola Municipal Professor Jaime de Souza Martins – Santo Agostinho e C.M.E.I. Profª Mariana Aparecida Vieira Bressan – bairro Santa Cruz.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança. Fotos: Cris Oliveira – Secom PMVR