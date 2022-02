Um carro foi atingido pelas águas do Rio Paraíba do Sul, na manhã deste sábado, ao tentar passar por debaixo do viaduto Pequetito Amorim, no bairro Niterói, em Volta Redonda.

As águas atingiram mais da metade do veículo e o carro chegou a ser arrastado. O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h45 minutos para o local, mas quando chegou, não encontrou ninguém dentro do carro. Não há informações sobre o número de ocupantes do veículo.