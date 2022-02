As fortes chuvas que atingiram a cidade na tarde desta segunda-feira, provocaram alagamentos em vários pontos da cidade. A região mais atingida, até o momento, foi a do Retiro. Na Vila Brasília, a Avenida Waldir Sobreira Pires, virou um rio.

A Defesa Civil ainda não se manifestou com relação aos demais pontos da cidade. As áreas mais atingidas foram Retiro, Vila Brasília, Belmonte e Siderlândia. A Defesa Civil de Volta Redonda está monitorando várias áreas do município.