Governo do Estado desembarca com inaugurações e obras em Volta Redonda

Como destaque, Castro assinará ordem de serviço para início das obras de mobilidade urbana da cidade

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, receberá o governador do Estado do Rio de Janeiro, Claudio Castro, nesta quarta-feira, dia 16, em Volta Redonda, para uma extensa agenda de eventos, inauguração e anúncio de início de obras. Junto com Castro virá grande parte de seu secretariado, em uma visita que terá como ponto alto a largada para as obras de mobilidade urbana.

“Será algo que nunca vi ou imaginei. Não é a toa que falo que o Cláudio Castro já é o governador que mais ajudou Volta Redonda. Depois de quarta-feira, estarão em curso obras e projetos que vão mudar a história de nossa cidade”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.

A primeira atividade do governador será às 9h, no Encontro para o Desenvolvimento Regional, promovido pela secretaria de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Governo do Estado do Rio de Janeiro (SEDEERJ). Este encontro acontece no Clube Comercial.

Em seguida, às 10h, Castro vai inaugurar o projeto Casa do Trabalhador, que está sendo construído na sede da Subprefeitura do Retiro. O Programa tem o objetivo de implementar políticas de trabalho e emprego, geração de renda, estimulando a formação e a qualificação dos cidadãos. Ainda pela manhã, por volta das 11h, ele visitará, junto com o prefeito e ao vice-prefeito, Sebastião Faria, as instalações do Hospital Regional Zilda Arns.

O ponto principal da visita do governador à cidade ocorrerá a partir das 11h30, no Espaço de Eventos Vitória, no bairro Aero Clube. No local, serão assinadas as seguintes ordens de serviço: Reforma parcial da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam); assinatura do termo de adesão ao Programa Casa da Gente, para a construção do Retiro dos Atletas; obras do Museu da Ciência; início das obras de reforma do 28º Batalhão de Polícia Militar; protocolo de intenções da obra da Casa do Artesão; garantia de recursos para reforma e aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro); reforma e ampliação da UPA Santo Agostinho; e implantação do Samu do Médio Paraíba.

Ainda no mesmo local, será realizado o lançamento da Agência de Desenvolvimento Econômico (Resolve-RJ) e a assinatura do Termo de Cooperação Técnica do Novo Pré-Vestibular Cecierj. E para encerrar a lista de boas notícias para a cidade, o governador assinará a ordem de serviço para início do projeto de Mobilidade Urbana de Volta Redonda, com a construção de uma ponte sobre o Rio Paraíba do Sul. Faz parte desta assinatura também a construção de 15 quilômetros de corredor de transporte público com faixas exclusivas e 23 abrigos ao longo desse corredor de transporte.

Estado promove outros eventos paralelos à visita do governador na cidade

A partir das 9h, haverá um mutirão para confecção de primeira e segunda vias de carteira de identidade, na sede da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac), no bairro Nossa Senhora das Graças, e um outro mutirão para renovação da habilitação, no posto do Detran, na Avenida Getúlio Vargas, nº 767, no Centro.

Às 9h30, haverá um encontro com as mulheres atendidas pelo Programa Empoderadas, do Governo Estadual, no Instituto Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília.

A primeira dama do Estado, Analine Castro, a presidente do Rio Solidário, Heloisa Aguiar, e o diretor-executivo do Rio Solidário, Himalaia Galvão, vão realizar visitas às instituições que atendem Pessoas com Deficiência e projetos da Fundação CSN, a partir das 10h.

Haverá ainda nesta manhã, a assinatura da ordem de serviço para reforma do Cense Irmã Assuncion de Lá Gandara Ustara – Degase, além de ações e investimentos em reforma, pagamento de artistas e projetos na cidade, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (SMC), na sede da secretaria, localizada na Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília. O Governo do Estado também realiza neste dia, às 10h, o Fórum da Caravana do Esporte, que ocorrerá no auditório da CDL, no Aterrado, em parceria com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). Secom/PMVR