Secretaria de Infraestrutura agiliza serviços com equipamentos cedidos em parceria com o Governo do Estado

O trabalho de limpeza e manutenção da cidade, como forma de prevenção às fortes chuvas deste período, segue intensificado nesta semana pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da secretaria de Infraestrutura (SMI). Com maquinários emprestados pela Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras), as equipes estão realizando os serviços em diversos bairros e pontos estratégicos do município.

Dentre os equipamentos conseguidos em parceria com o Governo do Estado, está o caminhão Sewer Jet, que é utilizado para desentupir bueiros e ralos. Até o próximo domingo (20), o veículo será utilizado para manutenção nas avenidas dos Trabalhadores, Amaral Peixoto (Centro), Sérgio Braga e Gustavo Lira (Centro).

“Além das redes pluviais, já dragamos córregos em bairros como Três Poços e São Geraldo, além de limpar ruas e outros espaços públicos atingidos pelos temporais. Com esses equipamentos, estamos conseguindo agilizar os trabalhos”, explicou a secretária de Infraestrutura, Poliana Gama.

O prefeito Antonio Francisco Neto destacou a parceria com o Governo do Estado no processo de recuperação do município.

“Além dos investimentos financeiros, que têm nos ajudado a recuperar as contas públicas e a economia da cidade, o governador Cláudio Castro tem ajudado Volta Redonda de várias formas, inclusive cedendo recursos importantes para manutenção da cidade”, agradeceu o prefeito. Foto cedida pela SMI. Secom/PMVR.