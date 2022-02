Semop se reúne com AAP-VR para discutir Patrulha de Proteção ao Idoso

Projeto da secretaria teve aprovação da diretoria da entidade referência no atendimento ao idoso

O secretário municipal de Ordem Pública (Semop), tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, esteve visitando na manhã desta terça-feira, dia 15, a diretoria da Associação dos Aposentados de Volta Redonda (AAP-VR), na sede da entidade, no bairro Sessenta. Em pauta, a apresentação do projeto Patrulha de Proteção ao Idoso, que está em fase final de estudos para a sua implantação.

A Patrulha vem para complementar o trabalho que já é desenvolvido pela Prefeitura de Volta Redonda em apoio aos idosos, valorizando essa parcela da sociedade. “A meta é que todas as ocorrências que chegam de violência/abuso aos idosos possam ser atendidas e acompanhadas pela Patrulha, semelhante ao trabalho desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha no nosso município”, explicou o secretário Luiz Henrique.

“Queremos fechar o ciclo do atendimento, envolvendo a equipe especializada do Centro de Referência Especializada de Assistência Social (Creas); a Associação dos Aposentados (AAP-VR); o Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDDPI); a 93ª Delegacia de Polícia Civil, através do Núcleo do Idoso, e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), através da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), para que seja completo, abrangendo todos os tipos de ocorrências”, complementou o secretário.

De acordo com o presidente da AAP-VR, Ubirajara Vaz, “o projeto é muito bom e tem a aprovação e o apoio da nossa associação, que vai colaborar no que for preciso para a sua instalação e execução”, afirmou.

A patrulha

A criação da Patrulha de Proteção ao Idoso é uma orientação do prefeito de Volta Redonda, Antonio Francisco Neto. O trabalho será feito por agentes (masculino) e (feminino) da GMVR, devidamente treinados e capacitados para realizar os atendimentos, que contarão com o apoio das equipes especializadas do Creas.

A Patrulha de Proteção ao Idoso será executada pela Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR), assim como a Patrulha Maria da Penha, que foi criada em outubro de 2016 pelo atual secretário Luiz Henrique, quando era comandante da GMVR.

Participaram ainda da reunião o subtenente Amauri (SEMOP); diretores da AAP-VR e a conselheira Kátia Alves, do CMDDPI.