Contas do Samuca entram em votação nesta semana

Contas do Samuca entram em votação nesta seman

O vereador Sidney Dinho, atual presidente da Câmara Municipal de Volta Redonda- exercício 2022, anuncia na abertura dos trabalhos em sessão plenária, que as contas de 2019 e 2020, do ex-prefeito Elderson Ferreira da Silva – Samuca, entrarão em votação na próxima quinta-feira (17 de fevereiro).

·Dinho explica que as contas de 2017 estão com parecer técnico prévio favorável e a de 2018 tem parecer contrário. Já as contas de 2019 e 2020, após recebimento por esta Casa dos pareceres prévios do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, foram encaminhadas à Comissão de Finanças da CMVR, para analise e respectivo pareceres e elaboração de Projetos de Resolução.

Após a abertura de prazo para o exercício da ampla defesa e do contraditório tais contas serão levadas a Plenário para votação.

“- A exemplo do que ocorreu em 2017, estamos conduzindo o Poder Legislativo de forma rigorosa, e cumprindo o nosso devido papel. Não vamos postergar votações de matérias sem que haja motivo justificado.”- encerrou Dinho.