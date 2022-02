Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (16) em Volta Redonda. As colisões ocorreram na Rua Cravinas, no bairro Água Limpa.

Segundo as primeiras informações, os carros bateram e após o impacto um dos veículos colidiu em um caminhão que estava estacionado em frente a uma oficina mecânica. A batida foi tão forte que os airbags dos veículos abriram. As vítimas foram socorridas e levadas ao Hospital São João Batista.

De acordo com apurado pela reportagem, as vítimas foram identificadas como Gabriela Werlick, de 21 anos, e Valter Pires Miguel, de 74. Gabriela deu entrada com dores na cabeça e na perna esquerda e foi atendida pela equipe de cirurgia, passou por exames e está em observação. Já Valter deu entrada com quadro de confusão mental e também segue em observação.

No momento desta publicação, um dos carros envolvidos no acidente já havia sido retirado por um guincho.