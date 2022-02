Decisão foi tomada após quedas acentuadas na procura e no índice de positividade dos exames

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), inicia nesta sexta-feira, dia 18, a desmobilização da central de testagem para Covid-19, na Ilha São João. Após mais de 26 mil atendimentos realizados, a medida foi adotada por conta dos baixos índices de contaminação, a Vigilância em Saúde – que mapeia a situação pandêmica no município – aponta uma redução expressiva na procura pela testagem na central e também nas unidades básicas de saúde.

O índice de positividade para Covid-19 começou a registrar queda em Volta Redonda na primeira semana de fevereiro deste ano. O menor índice de positividade nos testes foi mapeado no início desta semana, na segunda-feira (14), com percentual de 19,22%. Ou seja, em números absolutos, 69 testes tiveram o resultado positivo, enquanto 288 apresentaram diagnóstico negativo para a Covid-19 neste dia.

Anteriormente, no dia 10, à menor taxa, até então, registrada na central de testagem na Ilha São João foi de 24,23%. A central foi implantada pela Prefeitura de Volta Redonda, no dia 19 de janeiro, diante do aumento de casos de Covid-19 em decorrência da variante Ômicron.

O maior índice de positividade já registrado na central foi em 23 de janeiro. A taxa de exames confirmados para a doença chegou a 43%, no ápice da pandemia com a nova variante, com 664 testes confirmados para a doença. Neste dia, mais de 1,5 mil pessoas foram até a Ilha São João para fazer testes.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, avaliou a central de testagem como um sucesso no município. Vasconcellos mencionou que a iniciativa pode ser retomada, caso ocorra aumento dos casos de Covid-19.

“A estratégia da central de testagem na Ilha São João foi um sucesso, efetuamos quase 27 mil atendimentos. Essa iniciativa poderá ser retomada diante do surgimento de novas variantes ou outros cenários pandêmicos, caso haja a necessidade. Isso vai depender da estabilidade dos casos de Covid-19 no município nas próximas semanas”, disse.

Vasconcellos acredita que as quedas acentuadas na procura e no índice de positividade dos exames é em virtude da campanha de vacinação contra a Covid-19.

“A vacinação teve uma contribuição fundamental na estabilidade da doença, principalmente, no controle da variante Ômicron por meio da aplicação de terceira dose. Todas as pessoas, acima de 18 anos, que receberam a segunda dose até 25/11/2022 devem retornar as unidades de saúde para o reforço. Também adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias devem fazer a terceira dose. Com a chegada de novas remessas de vacinas iremos ampliar as datas de reforço”, disse.

A partir de agora, pessoas com sintomas gripais devem ir onde?

A Secretaria de Saúde esclarece que o município vai continuar realizando os testes para Covid-19. O atendimento para testagem será feito nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), através de agendamento no site da Prefeitura de Volta Redonda: https://www.voltaredonda.rj.gov.br/ ou diretamente no link: https://encurtador.com.br/pzHJO

A disponibilidade de vagas é mediante a capacidade própria de cada unidade básica de saúde. Nesta sexta-feira, dia 18, os agendamentos para testagem nas unidades serão abertos e devem ser feitos no link: https://encurtador.com.br/pzHJO

No cadastro, é necessário preencher um e-mail válido, para que a confirmação possa ser encaminhada à pessoa. Após a conclusão do cadastro, o paciente receberá a confirmação, com o horário em que deve comparecer ao local, no e-mail fornecido. A resposta é o comprovante.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.

Aos fins de semana, haverá atendimento em algumas unidades. Por exemplo, neste fim de semana, dias 19 e 20, a UBS Jardim Paraíba – em funcionamento na Rua Luiz Alves Pereira, no Aterrado devido às obras de revitalização– ficará aberta das 08h30 às 18h apenas para testagem.

A vacinação para Covid-19 neste fim de semana será novamente realizada nos shoppings Sider e Park Sul para crianças e adultos.