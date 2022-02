Estimativa de volume de chuvas do Cemaden para o município era de 30 a 50 mm

As chuvas que atingiram Barra Mansa na tarde desta quinta-feira,17, provocaram alagamentos, deslizamento de terra e queda de árvores. A Defesa Civil e equipes do Plano Emergencial da Prefeitura estão percorrendo os bairros afetados pela grande incidência do volume de águas pluviais.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, João Vitor Silva Ramos, a previsão do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) era de que o volume de chuvas variasse entre 30 e 50 mm. “As chuvas duraram cerca de uma hora e meia. Já estamos providenciando os serviços públicos necessários para os locais afetados”.

As ocorrências chegaram através do telefone 199 e dão conta de alagamentos em pontos específicos da Estrada Governador Chagas Freitas e de algumas ruas do Condomínio Aymoré, no bairro Colônia Santo Antônio. Na Rua José Batista Resende, na mesma localidade, houve queda de árvore sobre a fiação elétrica. A concessionária de energia foi acionada para resolver o problema.

Na Rua A, no Siderlândia, o deslizamento de terra pressionou um veículo contra o muro de uma residência. Na Rua São Vicente de Paula, no mesmo bairro, e na Rua Vereador Rui Andrade, no Roselândia I, também ocorreram deslizamentos de encostas. Não há informações sobre vítimas.