Policiais civis prenderam flagrante na tarde de quinta-feira, um homem, de 27 anos, com um fuzil calibre 556, grande quantidade de munições, pinos para acondicionar cocaína para a venda, drogas e etiquetas para embalar entorpecentes, no bairro Santa Izabel, em Barra Mansa.

Ele é suspeito de um homicídio praticado em Barra Mansa no último dia 7, deste mês. O delegado Michel Floroschk, que coordenou a ação, explicou que o suspeito foi identificado nas investigações do assassinato de Adilson Alves Leal, de 42 anos. Ele foi executado a tiros dentro de casa, na Rua José Coutinho de Carvalho, no bairro São Francisco.

Floroschk disse que o fuzil apreendido foi a arma utilizada no crime. Acrescentou que Adilson foi morto por vingança, porque teria dado informações sobre o tráfico de drogas. O suspeito preso foi indiciado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma. Ele vai responder também por crime ambiental, porque na casa onde estava foram encontrados pássaros silvestres, e por receptação, porque tinha sinal clandestino de TV por assinatura na residência. (Foto: Polícia Civil)