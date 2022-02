Aplicações de doses acontecerão nos shoppings Sider e Park Sul, no sábado e domingo

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove mais um plantão de vacinação contra Covid-19 neste fim de semana, dias 19 e 20. As doses serão aplicadas nos shoppings Sider e Park Sul para crianças de 5 a 11 anos e adultos.

No sábado, no Sider Shopping, as doses serão aplicadas das 9h às 20h, e no domingo, das 14h às 20h. No shopping Park Sul, sábado e domingo, o horário de atendimento é das 10h às 20h. Todas as doses estarão disponíveis desde a primeira dose pediátrica até a quarta dose para adultos.

Vale lembrar que a quarta dose é direcionada para idosos de 70 anos ou mais e também para imunossuprimidos, acima de 18 anos. Já as terceiras doses estão sendo ofertadas as pessoas, acima de 18 anos, que receberam a segunda dose até 27/11/2022.

Recentemente, o Ministério da Saúde ampliou a terceira dose para adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos. A medida vale para aqueles que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias.

Documentos

Vacinação infantil: caderneta de vacinas, cartão SUS ou CPF. As crianças de 5 a 11 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais.

Adulto: Cartão de vacinação Covid, CPF ou cartão SUS.

Confira abaixo o cronograma de vacinação deste fim de semana:

Infantil: Crianças de 5 a 11 anos estão recebendo a 1ª dose da vacina pediátrica contra a Covid-19.

Adulto:

1ª DOSE

Para quem não se vacinou, acima de 12 anos;

2ª DOSE

Para quem tomou a 1ª dose com mais de 21 dias, acima de 12 anos;

Segunda dose da Janssen após 2 meses da dose única;

3ª DOSE

Para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose até 27/11/2021 e adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias;

4ª DOSE

Idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, a partir de 18 anos, que tenham recebido a 3ª dose há pelo menos quatro meses.