Volta Redonda vai priorizar atendimento às pessoas com câncer

Implantação da Linha de Atenção Oncológica, que começa em março, visa reduzir o intervalo entre a suspeita da doença e o início do tratamento

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), trabalha na implantação da Linha de Atenção Oncológica (LAO). O objetivo principal é diminuir o intervalo entre a suspeita do câncer e o início do tratamento. Para isso, toda estrutura da Saúde passará por treinamento e os pacientes com suspeita de câncer terão prioridade no agendamento de consultas com especialistas e realização de exames, por exemplo.

“Queremos que Volta Redonda se torne inspiração e referência para outros municípios da região pelas políticas públicas, ao promover saúde e tratamento adequado do câncer, contribuindo para qualidade de vida da população. Agilizar o início do tratamento pode significar mais vidas salvas”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.

De acordo com a médica Luciana Francisco Netto, que vai coordenar a LAO-VR e montou o protocolo a ser adotado pela prefeitura, o programa começa a ser implantado no próximo mês de março por quatro Unidades Básicas de Saúde: Jardim Cidade do Aço, Retiro II, Vila Americana e Conforto, uma em cada Distrito Sanitário do município; e pelo treinamento dos especialistas urologistas, ginecologistas, mastologistas e gastroenterologistas, na média complexidade.

O protocolo prevê ações integradas entre todos os níveis de atenção em Saúde – atenção básica, especialidades, serviço especializado em oncologia e cuidados paliativos – pacientes e a comunidade. O objetivo é promover o cuidado ao câncer no município, investindo em prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno e cuidados paliativos.

A função de uma linha de cuidado é orientar o serviço de saúde para que ele cumpra o papel de cuidar do paciente e de suas necessidades. “Além de promover estratégia para o fortalecimento da assistência, da promoção e da prevenção em saúde, e padronizar a organização do atendimento e a trajetória que o paciente deve percorrer no SUS (Sistema Único de Saúde)”, acrescentou a médica.

A LAO-VR segue o preconizado pela Portaria nº 874/2013, que instituiu a Política Nacional para a Prevenção e Controle do Câncer na Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com Doenças Crônicas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo principal é a redução da mortalidade e da incapacidade causadas por esta doença, e ainda a possibilidade de diminuir a incidência de alguns tipos de câncer. Secom/PMVR