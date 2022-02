Volta segura conta com orientação aos pais sobre importância da vacinação pediátrica contra Covid-19, capacitação dos profissionais da Educação e Programa de Educação no Trânsito



Os 18 mil alunos das 69 unidades da Rede Municipal de Ensino retornaram às salas de aula nesta segunda-feira, 21. Antes do início do modo 100% presencial, a Secretaria de Saúde iniciou reuniões com pais e responsáveis para orientação sobre a importância da vacinação pediátrica contra Covid-19. Profissionais da Educação passaram por capacitações e Secretaria de Ordem Pública promoveu ações com o objetivo de combater o uso de drogas entre os jovens e manter o trânsito seguro no entorno dos colégios. O ano letivo de 2022 conta com duas Escolas Vocacionadas: à Música, no Ciep 485 – Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor; e Socioambiental, no Ciep 483 – Ada Bogato, no Paraíso de Cima.

A vice-prefeita Fátima Lima e o secretário de Educação, Marcus Barros, percorreram escolas municipais para dar boas-vindas aos profissionais e estudantes no primeiro dia de aula. “Este é o retorno oficial das nossas 18 mil crianças. Contamos com o apoio da comunidade para manter o avanço da vacinação e permitir que este ano seja seguro e produtivo. Estou muito feliz em poder acolhê-los”, destacou a vice-prefeita e também professora.

Muitos pais também fizeram questão de acompanhar os filhos às escolas. “Depois de um período em casa, com a vacina ficamos mais seguros de ver nossos filhos retornando à sala de aula. É muito importante para eles esse convívio com os amigos e professores. Estamos muito felizes”, revelou Marília Fernanda de Moraes Rodrigues, mãe da aluna do 6° Ano do Ciep 485, Ana Luíza de Moraes Figueiredo.

A unidade de ensino oferece este ano as aulas especiais de música, com a finalidade de profissionalização dos estudantes ao final do 3° Ano do Ensino Médio. “Na parte da manhã eles terão aulas regulares e à tarde, as específicas de música. Além de aperfeiçoar nos instrumentos, eles terão aulas de Produção Musical e Empreendedorismo, para saberem em quais nichos poderão atuar como profissionais”, explicou o diretor artístico, Giliade Lima.

Importância da Música

Durante a abertura das aulas no Ciep do Bom Pastor, a Banda Sinfônica do Projeto Música nas Escolas se apresentou para os estudantes e responsáveis. Além de uma manifestação cultural, a música se revelou como um importante instrumento de socialização e realização pessoal para Isaque Luiz de Oliveira, estudante do 9° Ano.

“Era uma criança muito triste quando comecei no Projeto, aos 8 anos de idade. Hoje, com 15 anos, vejo que a música me ajudou a socializar e me encontrar. Ela me teletransporta para outra dimensão, me inspira e fico feliz. Amo a música e não consigo mais viver sem ela”, disse o adolescente que toca piano e sonha em ser um músico profissional.

Michele Ferreira Rocha, mãe de duas gêmeas do 6º Ano, Sara e Stéphane, falou sobre a felicidade de ter conseguido vagas para as filhas na escola vocacionada.

“Estou maravilhada porque a música está no sangue da minha família. Meu pai toca guitarra e canta. Quando pequena, eu e minha irmã cantávamos junto com ele. Ver minhas filhas aqui é motivo de muita felicidade e gratidão a Deus, pois a música liberta e transforma a vida das pessoas”.

A diretora da escola, Saionara Maciel, destacou que este é um momento histórico, já que Barra Mansa possui a primeira Escola Vocacionada à Música do país. “Agradeço ao prefeito Rodrigo Drable por ter proporcionado isso aos nossos estudantes”, concluiu a diretora.

Prefeitura mantém segurança dentro e fora das escolas

Antes dos alunos retornarem às salas de aula, várias frentes da prefeitura atuaram para garantir o retorno seguro em meio à pandemia de Covid-19 e do longo período em que os estudantes permaneceram em casa. Entre as ações, esteve a capacitação de profissionais da Rede Municipal pela Secretaria de Educação; reunião entre equipes da Saúde, diretores e responsáveis sobre a importância da vacinação pediátrica contra a doença; e melhoria na sinalização e atividades educativas sobre segurança no trânsito por parte da Secretaria de Ordem Pública. Todos os encontros aconteceram no CEI Vieira da Silva, no Centro, entre os meses de janeiro e fevereiro.

Capacitação dos profissionais

A Secretaria de Educação promoveu várias capacitações ao longo do último mês. Entre elas a formação dos Agentes de Acompanhamento de Gestão Escolar e semana de formação para os diretores da Rede Municipal de Ensino. “Com essas formações, teórica e prática, nossa expectativa é alcançar as metas que temos com relação aos indicadores de aprendizagem e melhorar a qualidade no atendimento das nossas escolas”, destacou o secretário de Educação, Marcus Barros.

Ordem Pública

Na última semana, a Secretaria de Ordem Pública abordou diversos assuntos durante reunião com docentes, entre eles: combate às drogas, ronda escolar, o PET (Programa de Educação no Trânsito), transporte escolar, horários de ônibus e violência doméstica.

“Nós temos três serviços atuando diretamente com as unidades escolares, que é a Compod (Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas); o PET, com a orientação quanto à educação no trânsito; a Ronda Escolar, para trazer uma segurança aos alunos, pais e profissionais da educação”, pontuou o secretário Capitão Daniel Abreu.

“A segurança trabalha com informação. Atuar junto com professores e diretores é muito importante no detalhamento do que acontece no colégio, no entorno da unidade, e até mesmo na vida dos alunos. Assim, podemos identificar casos de violência doméstica ou até mesmo relacionamentos com drogas. Além disso, é importante para dinamizar e trazer participação da segurança pública, no intuito de levar serviços e ter uma qualidade melhor no ensino”, destacou Abreu.

Educação no Trânsito

Sobre o PET, a Guarda Municipal distribui panfletos educativos próximo às escolas para orientação e conscientização dos condutores.

“Estamos com uma campanha de volta às aulas com o objetivo de manter a mobilidade urbana, não apenas na porta dos colégios, mas nas vias e bairros de maior movimento de veículos e pedestres”, explicou o coordenador do PET, Agostinho Silva.

Durante entrega de panfletos educativos nesta segunda-feira, ele aproveitou para dar dicas à população: “Passageiro, desembarque pelo lado direito da via. Crianças devem estar sempre nos dispositivo de segurança – cadeirinha ou assento de elevação. O condutor tem que estacionar no lugar correto, nunca em fila dupla. Isso vai nos ajudar no trânsito. Quando você pára errado, além de cometer inflação, prejudica a fluidez”, concluiu.

Vacinação contra Covid-19

A Secretaria de Saúde está realizando busca ativa em todas as unidades de ensino da cidade, públicas e privadas, que trabalham com alunos de idade entre 5 e 11 anos. O objetivo é ampliar a adesão à vacinação contra a Covid-19.

Entre as ações traçadas está reunião com pais e responsáveis a fim de esclarecer sobre a importância da vacinação e eventuais dúvidas envolvendo as doses pediátricas. O município tem atualmente, 15.727 crianças de cinco a 11 anos e a meta é protegê-los contra casos graves da doença e evitar o aparecimento de mutações do coronavírus.

Marcela Fontes, moradora do bairro Ano Bom, mãe de um aluno do 5º do CEI (Centro Educação Integrada) comentou sobre a iniciativa. “As informações são necessárias até para estimular os pais a vacinarem seus filhos e evitar o contágio pela Covid-19. Meu filho tem 10 anos e teve a doença recentemente. Estou aguardando o período recomendado pela Secretaria de Saúde a fim de levá-lo para tomar a primeira dose da vacina”. FOTOS: Felipe Vieira e Paulo Dimas