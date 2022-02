Vacinação gratuita contra raiva para bovinos e equinos em Pinheiral

Agendamento deve ser feito presencialmente ou via telefone

A Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural (SEMADER), alerta os pecuaristas do município quanto à importância da prevenção e combate a raiva, doença infecciosa viral aguda de alta letalidade transmitida através da mordida de morcegos aos rebanhos bovinos e equídeos (cavalos, zebras e burros). Para isso, a secretaria disponibiliza a doação e vacinação gratuita mediante agendamento feito direto na sede da SEMADER, localizada na Rodovia Benjamin Constant, número 4703, KM 05, ou através do telefone (24) 99987-5423.

De acordo com Patrícia Queiroz, médica veterinária da Secretaria Municipal do Ambiente e Desenvolvimento Rural, uma vez que o animal é infectado não há como o salvar.

“A raiva é uma doença infecciosa viral de alta letalidade transmitida ao rebanho através da mordedura de morcegos hematófagos. Por ser uma zoonose – doenças que também podem ser transmitidas ao homem, a notificação da doença aos órgãos competentes é obrigatória. Nada pode ser feito para curar o animal já infectado, por isso vacinar é a forma de prevenir a doença”.