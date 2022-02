Volta Redonda volta a ter risco baixo para Covid-19

Mapa de risco da Secretaria Estadual de Saúde classifica a cidade na bandeira amarela

O município de Volta Redonda retomou a bandeira amarela, de risco baixo para Covid-19. Segundo o mapa de risco da Covid-19, atualizado em 16 de fevereiro pela Secretaria Estadual de Saúde (SES), Volta Redonda apresenta melhora, assim como toda a região do Médio Paraíba.

Anteriormente, o município estava na bandeira laranja (risco moderado). No estado do Rio de Janeiro, nesta edição epidemiológica 73 municípios foram classificados em risco baixo (amarelo), 05 municípios moderado (laranja) e 14 municípios alto (vermelho).

Cada bandeira representa um nível de risco e um conjunto de recomendações de isolamento social, que variam entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarelo (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Estes resultados apurados ainda acompanham indicadores que pontuam cada cidade para a classificação de cada bandeira. Por exemplo, Volta Redonda está com a pontuação número 4 com risco baixo. Esta pontuação varia de 0 a 22. Os índices de melhora na transmissão da Covid-19 já estavam sendo acompanhados pela Vigilância em Saúde de Volta Redonda.

O coordenador do departamento, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, mencionou que a reestruturação dos atendimentos em saúde foi em consequência do novo cenário epidemiológico, após o pico da variante Ômicron.

Uma das medidas foi à desmobilização da central de testagem para Covid-19 na Ilha São João. Os atendimentos foram encerrados na última sexta-feira (18).

“A taxa de positividade para Covid-19 vem apresentando queda, assim, como a baixa procura para testagem, por isso reestruturamos os atendimentos. A central, instalada na Ilha São João, foi desmobilizada nessa sexta-feira (18) em decorrência dos índices”, disse.

O índice de positividade para Covid-19 começou a registrar queda em Volta Redonda na primeira semana de fevereiro deste ano. O menor índice de positividade nos testes foi mapeado no início desta semana, na segunda-feira (14), com percentual de 19,22%. Ou seja, em números absolutos, 69 testes tiveram o resultado positivo, enquanto 288 apresentaram diagnóstico negativo para a Covid-19 neste dia.

Anteriormente, no dia 10, à menor taxa, até então, registrada na central de testagem na Ilha São João foi de 24,23%. A central foi implantada pela Prefeitura de Volta Redonda, no dia 19 de janeiro, diante do aumento de casos de Covid-19 em decorrência da variante Ômicron.

Testagem

Mesmo com o cenário epidemiológico da Covid-19 apresentando desaceleração, o município segue ofertando testes para Covid-19 nas unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), através de agendamento pelo link: https://encurtador.com.br/pzHJO

A disponibilidade de vagas é mediante a capacidade própria de cada unidade. Nesta segunda-feira, dia 21, 70 pessoas estavam agendadas para realizar o procedimento em uma das unidades básicas de saúde.

Os testes disponíveis para detecção da Covid-19 na rede pública são os de antígeno e RT-PCR. Vale ressaltar que os atendimentos emergenciais continuam sendo feitos nas unidades de referência.