Covid-19: Volta Redonda inicia aplicação de segunda dose em crianças

Parcela do público infantil que recebeu primeira dose da CoronaVac até 25 de janeiro deve retornar às unidades de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta terça-feira, dia 22, a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 em crianças. A medida é válida para parcela do público infantil, entre 6 e 11 anos, que tenha recebido a primeira dose do imunizante CoronaVac até o dia 25/01/2022.

Quem foi vacinado nesta data está completando o intervalo mínimo de 28 dias entre a 1ª e a 2 ª dose da CoronaVac. As crianças vacinadas com a primeira dose deste imunizante já podem voltar a uma das 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs) do município para tomarem a nova dose.

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessária a apresentação da caderneta de vacinação, CPF ou cartão SUS da criança. De acordo com a Vigilância em Saúde de Volta Redonda, 10.900 crianças, de 5 a 11 anos, já receberam a primeira dose pediátrica contra a Covid-19. O município tem cobertura vacinal infantil de 49% até o momento.

O coordenador do departamento, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, citou que não houve reações graves nas crianças vacinadas, e mesmo com alguns pais receosos, o município tem atingindo bons índices na imunização infantil. O próximo passo é atrelar a vacinação junto às escolas, públicas e privadas, para maior alcance vacinal nesta faixa etária de 5 a 11 anos.

“Estamos realizando um levantamento junto à Secretaria Municipal de Educação (SME), solicitando aos pais dos alunos que autorizem a vacinação do filho no ambiente escolar, caso ainda não tenha sido vacinado ou os responsáveis optem pela vacina ser feita na escola. Sendo que a vacina pode ser feita sem qualquer documento com a presença do responsável, mas caso seja feita na escola de era ter documento autorizando a aplicação sem sua presença no momento. Esta pesquisa será encerrada nesta semana e na próxima, iremos montar um planejamento para dar início a esta nova etapa da vacinação infantil”, disse Vasconcellos.

Primeira dose

As crianças de 5 anos continuam recebendo a 1ª dose do imunizante Pfizer pediátrico em unidades de saúde específicas, sendo elas: Padre Josimo, Conforto, Rústico, Jardim Paraíba, Água Limpa 2, Vila Rica/Tiradentes, Roma 1, Açude 1, Retiro 2, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços e Santo Agostinho.

Os pais que ainda não levaram as crianças de 6 a 11 anos para receberem a 1ª dose, devem comparecer em qualquer uma das 46 unidades básicas de saúde para fazer a vacinação o quanto antes.

Idosos aderem à quarta dose contra a Covid-19

Volta Redonda foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro na expansão da quarta dose da vacina contra a Covid-19 para idosos de 70 anos ou mais. Anteriormente, a dose adicional era ofertada apenas para imunossuprimidos acima de 18 anos.

Mais de 4,2 mil idosos desta faixa etária já receberam o reforço em Volta Redonda. A medida foi iniciada no dia 4 de fevereiro. Nesta terça-feira, dia 22, um novo grupo de idosos compareceu à UBSF São Geraldo para atualizar o cartão de vacinação contra a Covid-19.

Maria de Cássia Souza Cidio, de 87 anos, comentou que irá tomar quantas doses forem necessárias para sua proteção.

“Achei muito boa esta iniciativa da prefeitura. Tomei todas as três doses e agora estou recebendo a quarta, e vou tomar quantas mais forem necessárias para ficar livre dessa Covid-19”, disse.

Ao receber a quarta dose, Maria das Graças da Silva, de 73 anos, falou que estava se vacinando para a proteção dos outros também.

“Estou visitando diariamente minha filha, que está debilitada no hospital, por isso me cuido para proteger os outros que convivem comigo e precisam de mim”, citou.

Outra vacinada com mais uma dose contra a Covid-19 na UBSF São Geraldo foi Odete de Oliveira Faria, de 78 anos, que aconselhou para todos os idosos se vacinarem.

“Todo mundo deve se vacinar, é muito importante. Até hoje continuo seguindo as orientações e me prevenindo contra essa doença”, disse a idosa.

