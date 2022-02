Procedimentos serão realizados entre os dias 21 e 24; de julho até agora já foram realizadas mais de cinco mil cirurgias

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), retomou essa semana as cirurgias eletivas de catarata, através do projeto ‘Revi-VER’. Até o dia 24, serão realizadas mais 500 cirurgias e 300 revisões para pacientes que passaram pelo procedimento a cerca de 30 dias.

Na sexta-feira (25), o atendimento é exclusivo para os pacientes que fizeram a cirurgia no dia anterior. A revisão das cirurgias realizadas durante toda a semana está prevista para o dia 21 de março.

O senhor Nilo Moutinho Gomes, 83 anos, morador do bairro São Luiz, foi um dos beneficiários dessa terça-feira (22) para passar pela cirurgia.

“Em julho do ano passado, eu fiquei sabendo desse projeto e me inscrevi. Em apenas quatro meses eles me chamaram para fazer os exames pré-operatórios e agora para fazer a cirurgia. Estou muito grato, pois estava aguardando há três anos para fazer essa cirurgia”, disse o paciente.

Desde que o projeto ‘Revi-VER’ foi implantado, em julho do ano passado, já foram feitas 5625 mil cirurgias. Antes do ‘Revi-VER’, a fila de espera era extensa. Há mais de dois anos, os atendimentos tinham sido interrompidos na rede pública municipal, gerando uma demanda reprimida de quase três mil moradores inscritos. Atualmente, essa demanda foi zerada e novos pacientes foram captados.

Os procedimentos são realizados por uma empresa contratada, que utiliza um centro cirúrgico oftalmológico móvel, em um veículo adaptado, que fica estacionado na Ilha São João, onde são promovidos os atendimentos, incluindo os exames pré-operatórios, seguindo as medidas de prevenção à Covid-19 e as normas de higiene e segurança estabelecidas pela Vigilância em Saúde.

Através do ‘Revi-VER’, os pacientes são acompanhados em todas as etapas: exames pré-operatórios, cirurgia e pós-cirúrgico. A cirurgia de catarata é um procedimento considerado simples para trocar o cristalino, embaçado pela catarata, por uma lente artificial. Em média, a intervenção dura entre 10 a 20 minutos.