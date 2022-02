Mais de 116 mil doses de reforço foram aplicadas na população acima de 18 anos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), atingiu cerca de 50% da cobertura vacinal da 3ª dose da vacina contra a Covid-19, na população acima de 18 anos. Além deste importante índice, o município já alcançou a cobertura vacinal de 99,5% na 1ª dose e na 2ª dose o percentual de 91,5%, ambos na população acima de 12 anos.

Segundo a Vigilância em Saúde de Volta Redonda, no total, 116.362 mil doses de reforço foram aplicadas. Os dados da cobertura vacinal são referentes ao levantamento do dia 21 de fevereiro. Ou seja, mais de 100 mil pessoas completaram o esquema vacinal atual contra a doença – com duas doses e uma de reforço.

Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou a extensão da dose de reforço para adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos. A medida foi iniciada em Volta Redonda no dia 14 de fevereiro. O ministério estabeleceu que este público faça a 3ª dose 28 dias após a segunda, e a 4ª dose depois de quatro meses.

Em Volta Redonda, todas as pessoas, acima de 18 anos, que receberam a segunda dose até 29/11/2022 devem retornar as unidades de saúde para o reforço. Também adolescentes imunocomprometidos, de 12 a 17 anos, que tomaram a segunda dose há mais de 28 dias devem fazer a terceira dose.

Em relação à aplicação da 4ª dose contra a Covid-19 ofertada, em Volta Redonda, para idosos de 70 anos ou mais e imunossuprimidos, acima de 18 anos, o município já aplicou 4.237 doses. A ampliação deste reforço para os idosos visa garantir uma proteção a mais devido à taxa de mortalidade registrada em janeiro deste ano.

Segundo o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, a maioria das vítimas tinha acima de 70 anos e possuía alguma comorbidade. O médico explicou que em decorrência deste índice, a administração municipal decidiu pela extensão da 4ª dose para os idosos desta faixa etária.

Outros municípios do país já estudam a mesma medida – estender a 4ª dose para idosos. Entretanto, Volta Redonda foi a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a liderar a iniciativa.

“A dose de reforço nestes grupos (idosos e imunocomprometidos) contribui para acelerar os mecanismos de defesa do corpo contra a Covid-19. Em janeiro, as mortes em decorrência da Covid-19 apresentaram uma característica comum: ocorreram, com uma única exceção, em pessoas acima dos 60 anos, sendo que algumas não estavam com o esquema vacinal completo: com duas doses e uma de reforço”, disse.

O médico reforça que todas as pessoas acima de 70 anos vacinem-se com a 4ª dose e continuem se protegendo, seguindo também outras medidas efetivas como o uso de máscara e a higienização das mãos.

Serviço

A vacinação contra a Covid-19 segue em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Sendo que dez funcionam com horário estendido para atendimento a população.

Até as 18 horas: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz.

Até as 19h: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.

Demais unidades das 08h às 16h.