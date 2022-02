Já foram afixados 280 equipamentos e os novos vão abranger toda a cidade, aumentando a segurança

Na última segunda-feira, 21, o secretário municipal de Ordem Pública (Semop) de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, e o presidente e o vice-presidente da Associação de Moradores do Laranjal, André Luiz Barroso Magno e Nilson José dos Santos, respectivamente, acompanharam as instalações das novas câmeras de monitoramento no bairro. Os equipamentos foram instalados na praça principal, nas escadarias que dão acesso ao bairro e nas ruas principais.

“Como houve roubos em residências no bairro, vamos trabalhar para que as câmeras reduzam significativamente as práticas delituosas em Volta Redonda. É importante frisar que todos os bairros vão ser contemplados com novos equipamentos, que serão afixados em locais de grande movimento e onde há mancha criminal”, garantiu o secretário Luiz Henrique.

Até agora, a cidade já recebeu cerca de 280 câmeras, abrangendo os bairros Vila Santa Cecília, Vila Mury, Voldac, Aterrado, Avenida Beira-Rio e Laranjal.

“São várias frentes de trabalho para agilizar ao máximo o projeto de monitoramento da cidade, e todos os bairros serão beneficiados com os novos equipamentos, que possuem uma identidade visual nova, ficando fácil ser percebida pelos cidadãos”, salientou o secretário.

