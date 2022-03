Colisão deixa quatro feridos na BR-393, em Barra do Piraí

Uma colisão envolvendo uma van com semirreboque carregada de engradados de cerveja e um VW FOX, na tarde deste sábado, deixou quatro pessoas feridas, no km 250, da BR-393, no bairro Coimbra, em Barra do Piraí.

Três passageiros (VW FOX) foram socorridos e levados para Santa Casa de Barra do Piraí. Uma vítima foi socorrida e levada para o Hospital Maria Nazareth. O condutor da van não ficou ferido.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), no local possui uma faixa auxiliar para veículos que cruzam a rodovia para acessar o bairro. Segundo a PRF a Van estava cruzando a rodovia.

O condutor do automóvel tem 23 anos. Os demais feridos tem 20 anos, 19 anos e um menor de 12.