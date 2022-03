‘VR em Ordem’: motos barulhentas e irregulares são retiradas das ruas

Onze veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal após denúncias e flagrantes

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), por meio da Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM) retiraram das ruas 11 veículos em situação de irregularidade, sendo 10 motocicletas. As ações ocorreram entre sexta-feira e domingo, dias 4 e 6, em locais de muito movimento após denúncias e flagrantes. Os veículos foram encaminhados ao Depósito Público Municipal.

As 10 motocicletas removidas ao Depósito apresentaram irregularidades c

omo: condutor guiando o veículo sem possuir a Carteira Nacional de Habilitação (CNH); desobedecer às ordens do agente de trânsito; descarga livre (escapamento barulhento); manobras perigosas; veículo sem placa e retrovisor, bloqueando a via e estacionamento irregular.

Durante a ação, a força-tarefa retirou da via um Peugeot preto, que estava em situação de abandono no bairro Monte Castelo. O proprietário não cumpriu o prazo para retirá-lo da via.

De acordo com o secretário da Semop, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, as denúncias sempre aumentam nos fins de semana e os agentes das forças de segurança trabalham intensamente e diuturnamente para sanar todas as irregularidades apontadas e flagradas pelas ruas da cidade.

“Por isso é importante denunciar o que está incomodando, pois são essas atitudes que nos ajudam a planejar as ações de fiscalização”, enfatizou.