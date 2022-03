Crianças que receberam a primeira dose deste imunizante há 28 dias ou mais devem retornar às unidades de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), iniciou nesta terça-feira, dia 08, uma busca ativa para convocar as crianças que estão em atraso com a segunda dose da vacina CoronaVac.

Devem retornar às unidades básicas de saúde, crianças, de 6 a 11 anos, que tomaram a primeira dose da CoronaVac há 28 dias ou mais. A segunda dose deste imunizante está sendo aplicada em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h.

De acordo com o departamento de Vigilância em Saúde de Volta Redonda, aproximadamente 4 mil crianças não retornaram às unidades para fazerem a segunda dose. Por isso, a necessidade da convocação, a busca ativa está sendo feita através de contato telefônico.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, acredita que devido ao feriado prolongado de Carnaval muitas famílias viajaram e não atualizaram o cartão de vacinas.

“Solicitamos aos pais e responsáveis que levem seus filhos à unidade básica de saúde mais próxima para atualizar o cartão de vacinas contra a Covid-19. Muitas crianças, na faixa etária de 6 a 11 anos, estão em atraso com a segunda dose. Vale lembrar que o intervalo da vacina CoronaVac é de 28 dias, ou seja, crianças que receberam a primeira dose deste imunizante há 28 dias ou mais já podem retornar a uma unidade”, disse.

Horário de funcionamento das UBSs

O município conta com 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs). Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.