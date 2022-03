PRF flagra jovem com moto adulterada na Dutra, em Resende

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) estava realizando o Patrulhamento Ostensivo Dinâmico (POD) por volta das 8 horas desta quarta-feira, dia 9, quando abordou um motociclista na altura do Km 305, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante fiscalização os agentes verificaram que a moto Honda CG 125 Fan, conduzida por um rapaz, de 27 anos, estava com a placa ilegível. Foi verificado também que o condutor não tinha a CNH (Carteira Nacional de Habilitação). Ele alegou que havia comprado a moto por R$1.500,00 por volta de um ano para trabalhar como motoboy. Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foram observados indícios de adulteração na numeração gravada no chassi e a numeração do motor estava raspada, caracterizando crime.

Diante dos fatos, o suspeito foi detido e a ocorrência encaminhada para a 89ª DP de Resende para os procedimentos de praxe.