A motorista de um Fiat Palio, de 54 anos, perdeu o controle de direção no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 13h30min, subiu na calçada e bateu na fachada da antiga Casa 7 Sapataria, na Avenida Joaquim Leite, no Centro, de Barra Mansa.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a mulher que foi levada, com dores no tórax, para a Santa Casa de Misericórdia, no Centro da cidade.