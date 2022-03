Associados aprovam balanço e previsão orçamentária da AAP-VR

Os associados da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, reunidos em Assembleia Geral Ordinária, hoje à tarde, no salão da sede administrativa, aprovaram, com somente um voto contrário, a prestação de contas da diretoria, comandada pelo presidente Ubirajara Vaz, relativa ao ano passado. A previsão de contas para este ano teve aprovação unânime.

Em 2022, a AAP-VR prevê uma receita de R$ 28 milhões, com R$ 500 mil deste total para obras e instalações. Durante a assembleia, Ubirajara lembrou que, mesmo com a pandemia e a crise financeira, a Associação que preside apresentou lucro e conseguiu realizar tods as melhorias prometidas na assembleia do ano passado, como amudança do Centro de Saúde da Vila Santa Cecília para o bonito prédio do Centro Integrado de Saúde e Assistência, no bairro Nossa Senhora das Graças.

“Para este ano, vamos continuar trabalhando pela melhoria da qualidade de vida dos nossos associados, com a inauguração de uma academia da terceira idade, projeto de inclusão digital, consultas on line em Barra do Piraí e outros”, afirmou Ubirajara Vaz.

Na AGO, os associados ficaram sabendo, ainda, que, nos 27 anos de administração Ubirajara Vaz, o patrimônio da AAP-VR subiu de R$ 57.127,00 para R$ 64.636.770,00, registrados em 31 de dezembro do ano passado.