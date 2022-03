Obra de asfaltamento é retomada em Volta Redonda

Trabalhos tiveram reinício nesta quinta-feira (10), a partir da Rodovia Sérgio Braga e alcançarão Avenida Getúlio Vargas, no Centro

A parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda e o Governo do Estado está possibilitando a colocação de um novo asfalto em vias do município. O trabalho de pavimentação foi retomado nesta quinta-feira (10), a partir da Rodovia Sérgio Braga, um dos trechos mais prejudicados. A recuperação do asfalto alcançará até a Avenida Getúlio Vargas, no Centro, atendendo assim sete bairros.

A grande obra de asfaltamento é possível ser feita graças ao apoio do governo estadual, que cedeu os maquinários necessários. O recapeamento é feito por uma empresa contratada, que conta com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Pelo contrato serão atendidos os bairros: Vila Santa Cecília, Aterrado, São Luis, São Geraldo, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz e Roma, recapeando cerca de 232.000 m² de vias.

Antes disso, uma obra de maior porte foi realizada também dentro deste convênio na Avenida Paulo Erlei, que liga Volta Redonda a Pinheiral. Por um desacordo financeiro com a empreiteira, que pediu reajuste de valores, o contrato inicial foi rescindido e retomado agora com uma nova empresa. Desde então, a Prefeitura vem fazendo ações emergenciais de tapa-buracos, que ainda prosseguirão até todo asfalto poder ser refeito.

R$ 1 bilhão para a recuperação total

Um estudo preliminar feito pela SMI mostrou que seria preciso cerca de R$ 1 bilhão para recuperar toda a malha viária de Volta Redonda. O resultado é fruto, principalmente, segundo técnicos da Pasta, da falta de manutenção dos últimos anos. Além disso, o asfalto de ruas e avenidas da cidade foi castigado pelas fortes chuvas que atingiram Volta Redonda. A SMI vem adotando um trabalho paliativo, como é o caso das operações tapa-buracos. Fotos: Cris Oliveira/Secom PMVR