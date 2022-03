Prefeitura de Volta Redonda promove II Conferência de Saúde Mental

Com o tema ‘Saúde Mental, onde estamos?’, o encontro acontece em dois dias (10 e 11)

A Prefeitura de Volta Redonda promoveu nesta quinta-feira, 10, a abertura da II Conferência de Saúde Mental. O evento, que contou com participação online, aconteceu no Hotel Bela Vista. Promovida pelo executivo municipal, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e com apoio Conselho Municipal de Saúde, a conferência teve como tema “Saúde Mental, onde estamos?”. O encontro acontece em dois dias (10 e 11), das 8h às 17h.

Durante o evento, o prefeito Antonio Francisco Neto agradeceu à equipe da secretaria de Saúde pelo trabalho que eles vêm executando no município, e anunciou a vinda de uma verba para a troca de todo o mobiliário das Residências Terapêuticas da cidade.

“Quero agradecer a todos que estão participando hoje desse momento tão importante para a saúde mental, para o SUS (Sistema Único de Saúde) e consequentemente para a nossa Volta Redonda. Temos uma secretária de Saúde competente, que conseguiu montar uma equipe que tem compromisso com a saúde publica. Aproveito também para agradecer ao Deley de Oliveira que conseguiu uma doação de mais de R$ 100 mil, tornando possível a troca desse mobiliário”, disse o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Maria da Conceição de Souza Rocha, destacou que Volta Redonda iniciou a organização da saúde mental a partir da reforma sanitária, sendo a cidade que mais avançou na organização de dispositivos de saúde mental.

“As Conferências em Saúde Mental são grandes oportunidades para a análise da situação de saúde e para o fortalecimento da rede de atenção psicossocial, e da rede de atenção à saúde. É nas conferências que vamos rever os pontos de desafios, aprimorar as atividades exitosas e enfrentar todos os retrocessos que podem ocorrer, principalmente na saúde mental. Através dessas conferências, é possível promover a mobilização, debate, analise e formulação de políticas públicas para a área de saúde de uma forma geral”, disse a secretaria.

O assessor especial do prefeito, Deley de Oliveira, destacou que esses encontros são fundamentais para o avanço de políticas publicas voltadas para a saúde.

“Através de iniciativas como essas é possível fortalecer e garantir políticas públicas e o respeito aos direitos humanos. Garantir a saúde mental é mais que dar acesso à área da saúde, é tratar o cidadão como um todo”, disse Deley.

A Conferência

A Conferência de Saúde é um espaço democrático previsto na Lei 8.142/90, que deve ser realizada a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde em cada nível de governo.

A realização do evento é essencial para que o município possa avaliar as estratégias que vêm sendo aplicadas em relação à saúde mental, e promover os devidos ajustes e atualizações nos protocolos, no intuito de oferecer um serviço ainda melhor e mais alinhado com as necessidades da população.

Além de discutir ações em âmbito municipal, a Conferência também tem o objetivo de eleger os delegados que irão participar da conferência estadual e, posteriormente, da nacional.

Temas abordados durante a Conferência

Entre as atividades realizadas nesse primeiro dia estava a Aula Magna, que aconteceu de forma online, pelo médico Emerson Elias Merhy – doutor em Saúde Coletiva pela UNICAMP, professor de Saúde Coletiva da UFRJ, e professor do Instituto de Psicologia da UFRJ – EICOS.

Logo em seguida, houve um debate presencial dirigido pela moderadora Suely Pinto (médica, mestre pela UERJ, coordenadora da Divisão de Saúde Mental de Volta Redonda), e de forma online pelo médico Márcio Marinho (pós-graduado em Rede de Centros de Atenção Psicossocial no Atendimento de Dependentes de Álcool e outras Drogas pelo Instituto de Psiquiatria da UFRJ).

Na parte da tarde, ocorreu a votação do Estatuto e formação de mesas online com os seguintes eixos: Cuidado em liberdade como garantia de direito a cidadania; e Gestão, financiamento, formação e participação social na garantia de serviços de saúde mental.

O primeiro tema foi abordado de forma online pela psicóloga Lumena Almeida Castro Furtado, que é doutora em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Clínica Médica da UFRJ, e membro do Instituto Silvia Lane.

O segundo eixo foi realizado de forma presencial pelo médico sanitarista Rodrigo Alves Torres Oliveira, que é mestre em Saúde Coletiva pela UFRJ, secretário de Saúde de Niterói e presidente do COSEMS-RJ.

O primeiro dia da II Conferência de Saúde Mental foi encerrado com grupos de trabalhos dos dois eixos, pelos moderadores Joelma Orlando e Paula Cavalcanti.

Confira a programação do dia 11:

8h – Recepção e café

9h – Mesa dos eixos III e IV no salão nobre.

• De forma online, o tema abordado no eixo III será: Política de Saúde Mental e os princípios do SUS: Universalidade, Integralidade e Equidade, pelo médico Pedro Gabriel Delgado – doutor em Medicina Preventiva pela USP e pós-doutorado na London School of Hygiene and Tropical Medicine, da Universidade de Londres, Inglaterra.

• Já o eixo IV vai abordar os Impactos na Saúde Mental da População e os Desafios para o Cuidado Psicossocial durante e pós-pandemia. O tema será abordado de forma presencial pela enfermeira Inês Leoneza de Souza – doutora e professora da UFRJ, especialista em Saúde Coletiva/Gerência de Unidades de Saúde e Redes de Atenção à Saúde no SUS.

10h – Grupos de trabalho III e IV

Moderador III – Edna Quintino

Moderador IV – Sintia Teodoro

12h – Intervalo para almoço

13h30 – Momento de Práticas Integrativas

16h – Plenária final – Carta de recomendação de delegados

17h – Encerramento

