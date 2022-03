Barra Mansa libera uso de máscaras

Munícipes poderão optar por não utilizá-las em ambientes abertos e fechados, com restrições



Os moradores de Barra Mansa estão isentos de utilizarem a máscara de proteção contra a Covid-19 em locais abertos e fechados. A decisão foi tomada pelo prefeito Rodrigo Drable, através do decreto municipal nº 10.693, e só foi possível graças aos dados do boletim epidemiológico que apresentou queda de casos graves da doença, internações e uso de respiradores. O fim da obrigatoriedade passa a valer nesta quinta-feira, 10.

De acordo com o decreto, os moradores ficam desobrigados do uso de máscaras em locais públicos, estabelecimentos comerciais, industriais, prestação de serviço, órgãos públicos e àqueles destinados à prática de esporte. No entanto, o uso ainda será obrigatório dentro de unidades de saúde e hospitais, a fim de garantir a segurança dos pacientes. Em locais de ensino público e particular haverá flexibilização apenas em salas de aulas que houver 100% dos alunos vacinados.

Segundo dados divulgados pela Gerência de Vigilância em Saúde de Barra Mansa nesta quarta-feira, 09, o município registrou uma ocupação de 10% dos leitos clínicos e 0% dos leitos de UTI. Os respiradores ofertados também estão em 0% de ocupação.

Decreto no Rio de Janeiro

A liberação do uso de máscaras foi inicialmente decretada no estado, na segunda-feira, 07, pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A decisão veio após reunião do Comitê Especial de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), que autorizou os municípios fluminenses a decidirem sobre a obrigatoriedade do uso em seus territórios, usando como base os boletins epidemiológicos de cada um.

Atualmente, o mapa de risco divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o estado do Rio de Janeiro permanece em bandeira amarela, de baixo risco para transmissão da Covid-19.