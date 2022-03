Uma colisão ocorrida na manhã desta sexta-feira, por volta das 8 horas, envolveu um carro VW Voyage e uma carreta, no km 179, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), na altura do bairro Barão de Angra, em Paraíba do Sul.

A colisão foi lateral e três vítimas, o condutor, de 25 anos, e outras duas passageiras, de 23 e 20 anos, foram conduzidas para o Hospital Nossa Senhora da Conceição em Três Rios. O Corpo de Bombeiros está no local fazendo a remoção do veículo que caiu em um barranco. O condutor da carreta não se feriu.