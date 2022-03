Direção das unidades confirmou os dados na manhã desta sexta-feira, dia 11

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), informa que os hospitais públicos instalados na cidade – Regional, São João Batista (HSJB) e Munir Rafful (HMMR), Retiro – zeraram as internações de pacientes de Volta Redonda com Covid-19.

As direções dos três hospitais confirmaram os dados na manhã desta sexta-feira, dia 11, que vão constar nos próximos boletins epidemiológicos. Nestas unidades da rede pública (SUS), não há registro de pacientes hospitalizados pela doença em leitos clínicos nem em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva).

Na rede particular, segundo os dados do boletim epidemiológico dessa quinta-feira (10) as taxas de ocupação estavam em 8% leitos clínicos e 11% em UTI.

Mesmo com a estabilidade na rede hospitalar, os cuidados contra a Covid-19 precisam ser mantidos: esquema vacinal completo e higienização das mãos são medidas eficazes para evitar a contaminação pela doença.

Os dados de contaminação, internação e vacinação combinados vão permitir que a Prefeitura possa flexibilizar o uso de máscaras a partir desta sexta-feira, em decreto a ser assinado pelo Prefeito Antonio Francisco Neto.

A Prefeitura de Volta Redonda vem acompanhando os índices pós-Carnaval, para poder medir o tamanho da flexibilização.