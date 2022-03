Polícia Rodoviária Federal apreende pistola na Dutra, em Piraí

Equipe do Grupo de Policiamento Tático (GPT) da 7ª DEL PRF Polícia Rodoviária Federal estava em trabalho de fiscalização (PRF) quando abordou um veículo Land Rover/ Velar (Itapevi/SP), no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, Posto da PRF, no bairro Caiçara (Serra das Araras), em Piraí.

No interior do veículo estavam o condutor, de 31anos, e o carona, de 24 anos. Ao ser realizada revista no interior do veículo foi encontrada no porta-luvas uma pistola calibre .380 da marca Imbel, de fabricação nacional, com seis munições, sendo quatro calibres 9 mm e dois calibre .380.

O passageiro assumiu a responsabilidade pela arma, alegando que seria para sua proteção pessoal. Diante dos fatos, os dois homens foram encaminhados ilesos para 94ª DP (Piraí), onde o passageiro, que assumiu ser o dono da pistola, foi enquadrado no porte ilegal de arma de fogo.