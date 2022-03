Guarda Municipal recupera bicicleta furtada, em Valença (RJ)

Guardas civis municipais (Romu) recuperaram no sábado, dia 12, por volta das 14h30min, uma bicicleta que havia sido furtada de uma jovem, na Avenida Geraldo de Lima Bastos, próximo ao Teatro Rosinha de Valença, no Centro de Valença.

A jovem contou que viu o homem pedalando sua bicicleta em direção ao Bar da Galinha. Ela correu atrás do homem, mas não conseguiu alcançar. Avisados do furto, os guardas municipais conseguiram abordar o acusado pilotando a bicicleta furtada, na Avenida. do Contorno, próximo ao loteamento Santa Rosa II.

O acusado negou as acusações do furto da bicicleta e contou aos agentes que outro homem teria dado a bicicleta para ele. O homem e a bicicleta foram encaminhados a 91° Delegacia de Polícia, para o registro policial. Por falta de provas, o suspeito foi ouvido e liberado, onde responderá como parte envolvida no furto da bicicleta, ficando a autoridade policial responsável pelas investigações.