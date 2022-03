Parceria entre prefeitura e INSS beneficia moradores em Volta Redonda

Acordo técnico permite oferta de serviços do instituto na Subprefeitura do Retiro

A senhora Lana Cruz Bonfim Molica, de 61 anos, moradora do bairro Volta Grande, é a primeira pessoa beneficiada com a concessão de aposentadoria conquistada através da parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Subprefeitura do Retiro, e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Através do acordo técnico firmado entre as instituições, é oferecido atendimento de serviços do órgão federal na autarquia municipal localizada no bairro Retiro. Lana conta que resolveu procurar a subprefeitura depois de ver uma reportagem na internet, falando sobre o início da oferta dos serviços do instituto na autarquia municipal.

“Foi a primeira vez que vim à subprefeitura. Como já estava querendo dar entrada na aposentadoria, e vi a reportagem, aproveitei e vim para me informar. Fui muito bem atendida, esclarecida. O Joelso (gerente responsável pelo setor do INSS na subprefeitura) deu entrada no processo e fui encaminhada para resolver o que faltava. Nesta semana já recebi a informação que já foi feita a carta de concessão, e estou só esperando chegar em casa para começar a receber, provavelmente no próximo mês”, contou agradecida a senhora Lana.

Joelso Dias Rodrigues, gerente responsável pelo setor do INSS na subprefeitura, explica que, assim como Lana, muitas pessoas procuram o atendimento relacionado ao INSS na subprefeitura. São cerca de 30 por mês, segundo ele. E não só sobre aposentadoria, mas também atendimentos relacionados a serviços como cadastro para contribuinte individual (autônomo, doméstica, entre outras categorias).

“Em relação à aposentadoria, por exemplo, é feita orientação sobre levantamento do tempo de contribuição, sobre toda a documentação que é digitalizada e autenticada pela nossa equipe. A partir daí, é realizada a entrada do processo no sistema e envio para o INSS, tudo de forma eletrônica”, explicou.

O coordenador da Subprefeitura do Retiro, Jorge Ricardo Silva, o Jorginho, conta que o trabalho realizado pela subprefeitura em parceria com o INSS é feito no intuito de ajudar a população em serviços que são gratuitos, mas que muitas vezes, por desconhecimento do cidadão, são pagos a profissionais que trabalham nesse ramo previdenciário.

“É bom para a população e para o INSS, que desafoga a fila, o acordo técnico é para isso também. Que a população continue procurando e que a gente possa ajudar mais, sendo um instrumento para eles”, afirmou Jorginho.

O atendimento na Subprefeitura do Retiro é realizado de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A orientação para quem for procurar os serviços do INSS é que leve documentos pessoais e a carteira de trabalho. Caso a pessoa tenha cadastro no site do Governo Federal (gov.br), é possível fazer pesquisa do tempo necessário para aposentar. Se a pessoa não tiver o cadastro, a equipe da subprefeitura está à disposição para auxiliar.

“Facilita muito. Conheço várias pessoas que não têm acesso, dizem que é preciso procurar um advogado, alguém que saiba. Também tem o aplicativo Meu INSS, mas tem pessoas que não tem facilidade em usar. Recomendo que venham à subprefeitura, vão ser bem atendidas, informadas”, disse a senhora Lana Cruz.

Fotos: Geraldo Gonçalves/Secom/PMVR