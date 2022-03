Crianças, adultos e idosos atualizaram o cartão de vacinas contra o vírus; aplicação de doses segue durante a semana nas unidades de saúde

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou mais um plantão de vacinação contra a Covid-19 neste fim de semana. Mais de 800 pessoas, entre crianças, adultos e idosos, buscaram o serviço nos shoppings Sider e Park Sul onde puderam atualizar seus esquemas vacinais contra a doença.

De acordo com o levantamento da secretaria de Saúde, no sábado, 373 pessoas foram vacinadas no Sider Shopping e 182 no Park Sul. Já no domingo, somando os atendimentos nos locais, 383 pessoas foram vacinadas no dia.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos, destacou a parceria com os shoppings como pontos de vacinação.

“Essa estratégia deu certo e tem atraído as pessoas para se vacinarem. O plantão de vacinação é ofertado aos sábados e domingos com um horário bem flexível, até as 20 horas. Além disso, disponibilizamos todas as doses, desde a pediátrica para crianças de 5 a 11 anos, até a quarta dose direcionada para idosos a partir de 70 anos”, disse.

De segunda a sexta-feira, a aplicação de doses contra a Covid-19 acontece em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento, até as 18h30: 249, Siderlândia, Jardim Paraíba, São Geraldo, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Vila Mury, Santa Cruz, Santo Agostinho e Volta Grande.

Taxa de positividade se mantém em queda

O município também oferece aos fins de semana, o serviço de testagem para Covid-19, durante a semana os testes são feitos nas unidades básicas de saúde.

Aos sábados, domingos e feriados, os testes são realizados na central de testagem da UBS Jardim Paraíba. Segundo o balanço da secretaria, no sábado foram feitos 45 testes no total, desse quantitativo 43 deram negativos e apenas dois positivos.

No domingo, os resultados foram ainda melhores, dos 17 testes feitos no dia, todos deram negativos para Covid-19. Para o médico sanitarista Carlos Vasconcellos o cenário epidemiológico permanece estável no município, na última sexta-feira (11), as internações pela doença na rede pública foram zeradas.

“Isso não significa que a Covid acabou. Estamos com a contaminação controlada graças à vacinação, a taxa de positividade está em queda. É importante lembrar que quem está com alguma dose em atraso, que procure uma unidade básica de saúde mais próxima apresente o CPF ou cartão SUS e vacine-se”, completou Vasconcellos.