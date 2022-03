Atualizada: Identificado homem morto com vários tiros em Itatiaia

Lucas Caetano Tufolo, de 39 anos, é o homem que foi assassinado a tiros no início da madrugada desta segunda-feira, dia 14, em frente a Igreja São Miguel Arcanjo, na Praça da Vila da Maromba, na Região Serrana, em Itatiaia.

Policiais do 37º Batalhão da Polícia Militar (BPM) foram acionados por volta das 00h25min para verificar informação de disparos de tiros no local. Ao chegar os agentes encontraram o corpo do homem caído, sem vida.

Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) recolheram no local, oito estojos de calibre 380. Após a perícia, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) de Resende. A Polícia não conseguiu arrolar testemunhas. O registro do crime foi feito na Delegacia de Polícia, de Resende.