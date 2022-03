Novos guardas municipais de Barra Mansa iniciam curso de formação

Agentes estarão nas ruas no prazo de dois meses, após passarem por aulas de defesa pessoal, conhecimento jurídico e tributário, direitos humanos e outros

Na manhã desta segunda-feira, dia 14, a prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Ordem Pública, deu as boas-vindas aos novos agentes da Guarda Municipal (GM). Os aprovados no último concurso público vão passar por formação, nos próximos dois meses, para então estarem aptos a executarem as atividades nas ruas do município.

De acordo com o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu, a chegada dos novos agentes irá contribuir para a ampliação dos trabalhos realizados pela GM. “A chegada dos novos guardas vai oxigenar o nosso efetivo. Dessa forma vamos poder melhorar a qualidade do serviço prestado à população, ampliar os trabalhos e ser mais ostensivos, inclusive aumentando a oferta de serviços que temos em nosso planejamento, como ronda escolar, patrulhamento de praças e prédios públicos e a atuação no trânsito da cidade”, disse Daniel Abreu.

O comandante da GMBM, Paulo Sérgio Valente, falou sobre a ansiedade de toda a equipe para a chegada dos novos agentes. “Nossa expectativa era muito grande, esperávamos muito por esse reforço no nosso efetivo. Estamos recebendo 14 novos guardas e eles chegam trazendo um novo gás e determinados a atuar no ordenamento de nossa cidade”, expressou.

Neste primeiro momento, os alunos, como são chamados os novos agentes, vão participar de diversos cursos e treinamentos, que irão acontecer no Parque da Cidade, no Parque Natural de Saudade e no Centro Universitário de Barra Mansa (UBM). “Hoje eles estão passando por instrução de ordem unida e treinamento físico, mas ao longo desses dois meses eles vão participar de curso de defesa pessoal, orientações jurídicas e tributárias, conhecimento de direitos humanos, além, é claro, de treinamento teórico e prático sobre o trânsito e outros que abrangem a atividade de Guarda Municipal”, pontuou o comandante.

Novos atiradores do Tiro de Guerra participam de palestra sobre a prevenção do uso de drogas

Também na manhã desta segunda-feira, 14, os 40 novos atiradores do Tiro de Guerra (TG) participaram de uma palestra da Secretaria de Ordem Pública , por meio da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod). Os jovens receberam diversas orientações sobre a prevenção e uso prejudicial das drogas.

De acordo com o coordenador da Compod, César Thomé, o encontro com os jovens tem o intuito de trazer alertas. “Nosso trabalho é preventivo, nunca de combate. Com as redes sociais os jovens têm mais acesso a todo tipo de informação e o nosso papel é chegar à frente. Para nós da Compod é uma honra estar abrindo a programação de palestras com os novos atiradores”, disse.

Segundo o instrutor-chefe do TG, 1º sargento Wesley César Santana, esta ação é de suma importância. “Julgo extremamente importante e necessário para darmos conhecimento aos nossos jovens dos problemas que os vícios trazem para o ser humano, ao mesmo tempo em que estamos realizando um trabalho de cunho preventivo. Nosso intuito é continuar com essas palestras ao longo de todo o ano de instrução, de forma a introduzir conhecimento, valores e lapidar o caráter de nossos atiradores”, disse o sargento.

O jovem atirador Laçalvia, de 20 anos, fez o agradecimento ao final da palestra em nome de toda a turma de instrução do ano de 2022, e falou da importância da abordagem do tema. “A palestra foi muito boa e de forma descontraída. Nos trouxe muitas informações que vão agregar muito em nossa vida. A prevenção ao uso e o combate às drogas não é um ato só de agora, é algo que vamos levar por toda a nossa trajetória”, afirmou.