Idosa morre em acidente na Dutra, em Barra Mansa

Uma idosa, de 81 anos, morreu em um acidente ocorrido na tarde de domingo, por volta das 16 horas, no km 279, da Rodovia Presidente Dutra, em Barra Mansa.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi informada e no local constatou que a carreta havia atingido a traseira de um automóvel que estava no acostamento da Dutra. A passageira que estava no banco traseiro foi atingida e foi a óbito.

O condutor sofreu ferimentos leves. Ele foi atendido e liberado no local. A esposa do condutor, que está grávida, não ficou ferida. Mesmo assim foi encaminhada a uma unidade médica para exames. A mãe da esposa do condutor não sofreu ferimentos.

O motorista da carreta saiu ileso e declarou que vinha pela faixa da direita quando outra carreta, que estava ultrapassando, jogou o veículo para a direita. Ele para evitar a colisão desviou para o acostamento, colidindo com veículo.

A equipe PRF confeccionou um Boletim de Acidente de Trânsito (BAT) que foi apresentado na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa. O condutor da carreta vai responder por homicídio culposo na direção de veículo.