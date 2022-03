Cinco homens encapuzados e armados de pistolas invadiram e roubaram a residência de um médico, de 37 anos, na noite de segunda-feira, na Rua 640, no bairro Nova Esperança, em Volta Redonda.

Uma guarnição da polícia compareceu ao local e o médico relatou que estava em sua residência na noite de segunda-feira, quando 5 (cinco) homens encapuzados e armados de pistolas entraram pela sua sala, o rendendo e pediram por dinheiro no cofre e arma. A vítima disse aos assaltantes que não tinha cofre em casa e entregou sua arma, marca Taurus, modelo G2C 9mm, que estava numa gaveta do armário. O médico informou aos agentes que os assaltantes pediam a todo o momento por mais armas, mas que ele não tinha mais nenhuma. Quando o médico informou que o alarme da casa havia disparado e que a empresa de segurança estaria a caminho, os ladrões pediram as chaves de seu veículo, o Jeep Compass Branco, Placa RIR 2E38, e colocaram alguns objetos dentro do veículo, como 01 Notebook, 01 Celular, vários relógios de sua coleção e alguns cordões que o mesmo tinha. Na pressa de sair da residência os assaltantes saíram arrebentando o portão com o carro e empreenderam fuga.

O médico foi orientado a ir até a delegacia a fim de confeccionar um registro de ocorrência de seu veículo, de sua arma e sua residência.