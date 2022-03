Drogaria Moderna é assaltada em Volta Redonda

A Drogaria Moderna foi assaltada na noite desta segunda-feira, dia 14, em Volta Redonda. O estabelecimento fica na Avenida Sávio Gama, no bairro Retiro. Após o assalto, o bandido roubou o carro de um homem, de 34 anos, que passava pela rua, e fugiu.

Segundo a Polícia Militar, o balconista da drogaria informou que o criminoso já havia assaltado a drogaria em outras ocasiões. Ele usava calça jeans, tênis, boné, máscara de proteção contra a Covid-19 preta e uma mochila nas costas.

No momento desta publicação, não havia informações sobre a quantia levada pelo criminoso, mas, de acordo com a PM, ele seria responsável por vários roubos a estabelecimentos da cidade. De acordo com a Polícia Militar, logo após assaltar a drogaria, ele roubou o Siena Bege LRD-8265, ano 2014, de um popular na rua, para fugir. Até o momento desta publicação, o bandido ainda não havia sido encontrado, nem o carro roubado da vítima.

Câmeras de segurança da drogaria podem ajudar a polícia a chegar até o ladrão. Os crimes foram registrados na delegacia de polícia da cidade.