Policiais militares apreendem drogas com suspeito em Valença

Agentes do 10º BPM estavam em patrulhamento na tarde desta segunda-feira, por volta das 17 horas, quando tiveram a atenção voltada para um suspeito de 18 anos, que ao avistar a viatura policial, tentou fugir e jogou algo no chão, na Rua A, no bairro Santa Rosa, em Valença (RJ).

Durante abordagem, ele teria confirmado aos agentes que havia jogado os entorpecentes no chão, mas que era para seu uso próprio. O suspeito foi levado junto com as drogas para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde foi feito a ocorrência.

Foram apreendidos três trouxinhas de maconha e um sacolé de cocaína.