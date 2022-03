Futebol Arte da AAP-VR em Barra do Piraí festeja 15 anos

Depois de comemorar os 17 anos do Futebol Arte em Volta Redonda, no dia 24 de fevereiro, chegou a vez do projeto da Associação dos Aposentados e Pensionistas festejar aniversário em Barra do Piraí. Hoje, com bolo, refrigerante e muito futebol no Central Sport Clube, integrantes da Diretoria de Cultura, Esporte e Turismo da AAP-VR e associados atletas fizeram a festa para lembrar os 15 anos do projeto naquele município.

Jogadores mais velhos do Futebol Arte (eles dizem “mais experientes”), Jandir Fernandes, o Pingolim, e Paulo Sérgio Cordeiro da Silva, o Paulinho, de 78 anos, dizem que o Futebol Arte foi a melhor coisa que lhes aconteceu para a saúde de ambos nos últimos anos.

“Só em estar aqui, na nossa idade, já é muita alegria, temos de agradecer a Deus. E não somente para nós. Todos os que aqui chegam, com o tempo, dizem que tiveram melhoras na saúde”, afirmam.

Outro veterano do projeto em Barra do Piraí, Carlos Alberto Miranda, o Neném, de 69 anos (“faço 70 em três meses”), participa do Futebol Arte há nove anos.

“Se não fosse esse projeto, todo mundo aqui estaria parado e, com certeza, haveria mais procura por médicos”, afirmou Neném.

Responsável pelo projeto em Barra, Jorge Vítor da Silva, o Vitinho, é também diretor de futebol do Central Sport Clube, onde mantém uma escolinha de futebol. Mas, quando fala dos jogos entre os vereranos, os olhos brilham:

“Estamos há 10 anos aqui e constatamos que ninguém é velho demais para participar dele. Se não conseguir jogar o tempo todo, pode jogar somente 30 minutos, 20 minutos ou 10 minutos. O importante é participar, se movimentar. Isso aqui representa saúde!”.

Participaram da comemoração do Futebol Arte em Barra do Piraí o diretor de Cultura, Esporte e Turismo, Artur Gomes de Lima, a gerente Raquel Almeida Ribeiro de Oliveira e as professoras de Educação Física, Lívia Dias e Dijane Aparecida Campos Gomes.