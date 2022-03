O homem não aceitava o fim do relacionamento

Policiais civis prenderam na tarde desta quarta-feira, dia 16, um homem de 38 anos, que estava perseguindo sua ex-companheira. A prisão ocorreu por policiais civis de Barra do Piraí e de Piraí, no Centro de Barra do Piraí.

Segundo a Polícia Civil, o homem não aceitava o fim do relacionamento e havia um registro na delegacia por agressão contra a sua ex-companheira. O homem estava sendo acusado de ir constantemente ao seu local de trabalho e nos arredores de sua residência.

A polícia informou ainda que o suspeito já tem antecedentes, além de violência doméstica, por roubo e receptação. (Foto: Polícia Civil)

POLÍCIA CIVIL RECOMENDA

Mulheres vítimas de violência não devem deixar de fazer a denúncia a Polícia Civil

A maioria dos casos de violência doméstica são subnotificados, sequer chegam ao conhecimento da polícia. É muito importante que as mulheres se encorajem e denunciem os agressores à Polícia Civil. Todos os casos serão analisados e terão resposta firme. É preciso combater com contundência todo tipo de violência contra a mulher, seja física, sexual, patrimonial, psicológica. Inclusive assédio sofrido nas relações de trabalho. Contem com a Polícia Civil.