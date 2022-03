PRF prende mulher com caminhonete roubada na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais estavam (PRF) realizando Policiamento Ostensivo Dinâmico (POD) por volta das 6h10min, desta quarta-feira, quando abordaram uma caminhonete Toyota Hilux, com placa de Goiana (GO), no km 303, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

O veículo era conduzido por uma mulher, de 30 anos. Durante inspeção veicular, foram observados vários itens de identificação adulterados, onde os agentes constataram que se tratava de um veículo clone.

O original da mesma marca/cor/modelo, mas, licenciado em Alegre (ES), com registro de roubo em 19 de fevereiro de 22 no município de Duque de Caxias (RJ).

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão à mulher por receptação de veículo roubado e a ocorrência encaminhada para a 89ª Delegacia de Polícia, de Resende, para os procedimentos cabíveis.

OBS: O veículo recuperado está avaliado em R$ 270.349,00, segundo tabela FIPE