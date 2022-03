Suspeitos são mortos em confronto com a Polícia Militar

Dois suspeitos morreram no confronto a tiros com policiais militares, no final da noite da terça-feira (15), em Angra dos Reis. A troca de tiros ocorreu na Rua Santa Catarina, na localidade conhecida como Casinhas do Bracuí.

Os mortos foram identificados como Wendel Lopes Gonçalves Braga, o “China”, de 24 anos, e Wesley da Silva Joaquim, de 21. Os policiais apreenderam um revólver, uma espingarda calibre 12, drogas e um rádio de comunicação.

Os PMs informaram na delegacia de Angra que foram averiguar denúncia de tráfico, sendo recebidos a tiros. Eles reagiram e, quando o confronto terminou, encontraram os dois feridos. Eles chegaram a ser socorridos no Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram. (Foto: Polícia Militar) Foco Regional