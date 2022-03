PRF detém casal com mercadorias sem nota fiscal, em Itatiaia

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização no início da noite de quarta-feira, por volta das 18 horas, quando abordaram um Nissan/Kicks (São Gonçalo-RJ), com um casal, ele com 32 anos, e uma mulher, de 29 anos, no km 318, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Durante verificação no interior do veículo foram encontradas bolsas e sacolas contendo várias peças de vestuários e acessórios (camisas, bermudas, calças, shorts, bonés, cintos, tênis e bolsas de diversas marcas).

O casal disse aos agentes que não possuía nota fiscal das mercadorias que havia comprado em São Paulo, para revender no Jardim Catarina, em São Gonçalo (RJ).

Diante dos fatos, o casal foi detido por transportar mercadoria sem nota e suspeita de contrafação (produto pirata), sendo a ocorrência encaminhada para a 99ª Delegacia de Polícia, de Itatiaia para as providências cabíveis.